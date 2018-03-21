Поліція провела рейд проти хабарників у кількох областях України

"Полювання" на хабарників проходила в Одесі, Черкаській, Житомирській та Сумській областях

Нацполиция в результаті рейду в Одесі та трьох областях України затримала на хабарі ряд чиновників. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

Зокрема, як повідомляється, 20 березня затримання проходили в Одесі, Черкаській, Житомирській та Сумській областях. Всього затримані чиновники отримали понад 80 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Правоохоронці викрили у хабарництві сільського голови та директора коледжу в Черкаській області, начальник районного сектору ГУ ДМС України в Житомирській області, головного спеціаліста Київської районної адміністрації. Одеси та головного державного інспектора Держпродспоживслужби в Сумській області.

Так, у Черкаській області в Умані, голова села був затриманий при отриманні 28 тис. гривень хабара. Зазначені кошти він отримав за надання в оренду приміщення по заниженої орендної плати. А директор коледжу - голова тендерного комітету отримав від суб'єкта господарювання 20 тисяч гривень за безперешкодне перерахування грошових коштів за поставку товарів у навчальний заклад.

Колеги із Сумської області викрили у хабарництві головного державного інспектора обласного управління Держпродспоживслужби. Фігурант організував злочинну "схему" видачі водійських посвідчень без здачі відповідних іспитів. Затримали його під час одержання останньої частини хабара. Всього зловмисник отримав 23 тисячі гривень.

Що стосується затримання в Одесі, чиновник Київської райадміністрації також не втримався від можливості додаткового заробітку. Головний спеціаліст районної адміністрації одержав від приватного підприємця 8 тисяч гривень "подяки" за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення норм у сфері благоустрою території.

Також, 20 березня, правоохоронці затримали начальника районного сектору ГУ ДМС України в Житомирській області. За певну винагороду чиновник прискорював процедуру видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Так, за видачу одного такого паспорта керівник сектору вимагав 4 300 гривень хабара. Під час отримання вказаної суми фігуранта був затриманий.

Всього в відповідності з чинним законодавством фігурантам справ може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету і знайшли осіб, які її організували. Сума коштів, якою заволоділи підозрювані, та сума завданих збитків становить понад 11,2 мільйона гривень.