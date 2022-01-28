Полиция поймала 60-летнего жителя Луганской области на торговле оружием
Житель города Рубежное наладил схему сбыта огнестрельного оружия в Луганской области. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
"В поле зрения оперативников попал 60-летний житель области, занимавшийся противоправным "бизнесом" - переработкой и сбытом оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели у фигуранта оперативные закупки.
Экспертиза подтвердила, что приобретенные вещи - это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе, с элементами кустарной переработки пневматического пистолета и под боевые патроны.
У фигуранта прошел обыск, в ходе которого изъяты несколько единиц оружия с признаками переработки, заготовки и орудия для изготовления.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Фигуранту объявлено подозрение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следователи устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.
Фото: изъятие оружия (npu.gov.ua/)
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Краматорске полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев". Его подозревают в том, что он наладил продажу оружия представителям криминалитета.