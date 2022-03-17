Полиция получила дополнительные полномочия во время военного положения

Национальная полиция Украины получила дополнительные полномочия во время военного положения. Соответствующие нормы содержатся в принятом Верховной радой 15 марта законопроекте №7147.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк .

По ее словам, закон предусматривает, что на время военного положения аттестация полицейских не проводится. Полицейские призывного возраста на весь период их службы в полиции получают отсрочку от призыва. Также во время военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности.

Среди дополнительных полномочий полицейских:

По письменному запросу бесплатно получают от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения задач и полномочий полиции, в частности о военнопленных.

Конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охрана их в зале суда.

Могут содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершения уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.

Оперативное разминирование: обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.

Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия, в том числе, связанной с пожарами, и специальные взрывотехнические работы по фактам совершения взрывов, поступления сообщений об обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, угрозе взрыва.

Представительство и выполнение обязательств Украины в Международной организации уголовной полиции - Интерполе.

Сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европолом).

Сбор биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирования.

Административный надзор в соответствии с законом.

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