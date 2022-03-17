Полиция получила дополнительные полномочия во время военного положения
Национальная полиция Украины получила дополнительные полномочия во время военного положения. Соответствующие нормы содержатся в принятом Верховной радой 15 марта законопроекте №7147.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
По ее словам, закон предусматривает, что на время военного положения аттестация полицейских не проводится. Полицейские призывного возраста на весь период их службы в полиции получают отсрочку от призыва. Также во время военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности.
Среди дополнительных полномочий полицейских:
- По письменному запросу бесплатно получают от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения задач и полномочий полиции, в частности о военнопленных.
- Конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охрана их в зале суда.
- Могут содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершения уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.
- Оперативное разминирование: обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.
- Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия, в том числе, связанной с пожарами, и специальные взрывотехнические работы по фактам совершения взрывов, поступления сообщений об обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, угрозе взрыва.
- Представительство и выполнение обязательств Украины в Международной организации уголовной полиции - Интерполе.
- Сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европолом).
- Сбор биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирования.
- Административный надзор в соответствии с законом.
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