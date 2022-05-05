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Полиция Полтавской области открыла более 60 уголовных дел против браконьерства рыбы

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Четверг 05 мая 2022 11:59
Полиция Полтавской области открыла более 60 уголовных дел против браконьерства рыбы Фото: полиция Полтавской области открыла более 60 уголовных дел против браконьерства рыбы (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

С 1 апреля полиция Полтавской области запретила навигацию малых судов и вылов рыбы. Это связано с военным положением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные полиции.

В частности, сообщается, что по результатам согласованных мероприятий совместного совещания руководителей Полтавской областной прокуратуры и Главного управления Национальной полиции в Полтавской области с участием контролирующих органов по вопросам экологии, проведенной в конце марта этого года, по фактам незаконного занятия рыбным добывающим промыслом (ст. 249 УК Украины):

  • 63 уголовных производства зарегистрировано,
  • 16 лицам сообщено о подозрении,
  • 12 обвинительных актов направлено в суд.

В остальных производствах в настоящее время продолжаются следственные действия, процессуальные решения в них будут принимать по заключению нескольких десятков судебных инженерно-экологических экспертиз и совокупности иных собранных доказательств, необходимых для принятия окончательных решений в уголовных процессах.

В полиции также отмечают, что браконьерство сегодня представляет угрозу национальной экологической безопасности. Всего за месяц у лиц, которые занимались незаконной рыбалкой на водоемах Полтавской области, правоохранителями изъято:

  • более 90 сеток,
  • более 30 плавсредств и запрещенных орудий лова.

По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4 миллионов гривен. Работа на указанном направлении продолжается. Вопрос защиты водных биоресурсов остается принципиальным.

Как известно, за незаконное занятие рыбным добывающим промыслом санкцией ст. 249 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

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Полтавская область полиция
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