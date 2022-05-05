Поліція Полтавської області відкрила понад 60 кримінальних справ проти браконьєрства риби

3 1 квітня поліція Полтавської області заборонила навігацію малих суден та вилов риби. Це пов’язано з воєнним станом в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані поліції.

Зокрема, повідомляється, що за результатами узгоджених заходів спільної наради керівників Полтавської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції в Полтавській області за участі контролюючих органів з питань екології, проведеної наприкінці березня цього року, за фактами незаконного зайняття рибним добувним промислом (ст. 249 КК України):

63 кримінальних провадження зареєстровано,

16 особам повідомлено про підозру,

12 обвинувальних актів направлено до суду.

У решті проваджень наразі тривають слідчі дії, процесуальні рішення в них прийматимуть за висновками декількох десятків судових інженерно-екологічних експертиз та сукупності інших зібраних доказів, необхідних для прийняття остаточних рішень у кримінальних провадженнях.

У поліції також зазначають, що браконьєрство сьогодні становить загрозу національній екологічній безпеці. Лише за місяць в осіб, які займалися незаконною риболовлею на водоймах Полтавської області, правоохоронцями вилучено:

понад 90 сіток,

понад 30 плавзасобів та заборонених знарядь лову.

За попередніми підрахунками, загальна сума завданих державі збитків становить понад 4 мільйони гривень. Робота на зазначеному напрямі триває. Питання захисту водних біоресурсів залишається принциповим.

Як відомо, за незаконне зайняття рибним добувним промислом санкцією ст. 249 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді штрафу від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.