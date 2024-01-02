Поліція показала перші відео з бодікамер патрульних після обстрілу Києва

"Ми негайно прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки", - заявили в поліції.

За їх словами, правоохоронці евакуювали з-під завалів людей і тварин, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

"Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях. Бережіть себе та своїх рідних", - додали в поліції.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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