Поліція показала перші хвилини після російського удару по Кривому Рогу

Поліцейські брали активну участь у рятувальній операції після російського удару по Кривому Рогу. З'явилося відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію у Telegram.
Правоохоронці нагадали, що через влучання по адміністративній будівлі в центрі Кривого Рогу постраждали щонайменше понад 70 людей. При цьому один чоловік загинув.
Патрульні разом з іншими спецслужбами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.
Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер".
Згідно з останніми даними, 72 людини отримали поранення та ще одна загинула.
Також пошкоджено багато будинків, понад тисячу квартир та автомобілі.
Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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