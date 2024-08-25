Поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ по готелю в Краматорську

"Ми одними з перших прибули на місце події та долучилися до рятувальної операції. Разом зі всіма спеціальними службами намагалися врятували людей з-під завалів", - повідомив він.

Крім того, після атаки екіпажі патрульних зробили обхід пошкоджених домоволодінь, аби виявити громадян, які ще потребують допомоги. Також було забезпечено охорону місця події.

"Бережіть себе та перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги", - закликав Білошицкьий українців.