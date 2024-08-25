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Поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ по готелю в Краматорську

Неділя 25 серпня 2024 22:01
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Поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ по готелю в Краматорську Фото: наслідки удару РФ по готелю в Краматорську (https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю "Сапфір" у Краматорську. Правоохоронці показали кадри перших хвилин після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Білошицького, першого заступника начальника департаменту патрульної поліції.

"Ми одними з перших прибули на місце події та долучилися до рятувальної операції. Разом зі всіма спеціальними службами намагалися врятували людей з-під завалів", - повідомив він.

Крім того, після атаки екіпажі патрульних зробили обхід пошкоджених домоволодінь, аби виявити громадян, які ще потребують допомоги. Також було забезпечено охорону місця події.

"Бережіть себе та перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги", - закликав Білошицкьий українців.

Що відомо станом на вечір

За інформацією Донецької обласної прокуратури, з-під завалів зруйнованого готелю дістали тіло громадянина Великої Британії. Він загинув під час атаки РФ. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

"Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, о 22:35, російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М". На території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження 4 журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла", - повідомили у прокуратурі.

Окрім чотирьох чоловіків, травми отримали дві жінки 32 та 34 років. На момент ворожої атаки вони перебували у своїх оселях.

Зазначимо, що Reuters повідомляло про шість журналістів свого агентства, які перебували в готелі в місті Краматорськ, куди вдарила Росія. Один із працівників вважається безвісти зниклим. У зв'язку з цим припускають, що загиблою особою може бути саме журналіст.

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