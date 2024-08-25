Полиция показала кадры первых минут после удара РФ по гостинице в Краматорске

В ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске. Правоохранители показали кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Белошицкого, первого замначальника департамента патрульной полиции.

"Мы одними из первых прибыли на место происшествия и присоединились к спасательной операции. Вместе со всеми специальными службами пытались спасти людей из-под завалов", - сообщил он. Кроме того, после атаки экипажи патрульных совершили обход поврежденных домовладений, чтобы выявить нуждающихся в помощи граждан. Также была обеспечена охрана места происшествия. "Берегите себя и находитесь в укрытиях при сигнале воздушной тревоги", - призвал украинцев Белошицкий.