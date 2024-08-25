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Полиция показала кадры первых минут после удара РФ по гостинице в Краматорске

Воскресенье 25 августа 2024 22:01
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Полиция показала кадры первых минут после удара РФ по гостинице в Краматорске Фото: последствия удара РФ по гостинице в Краматорске (https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице "Сапфир" в Краматорске. Правоохранители показали кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Белошицкого, первого замначальника департамента патрульной полиции.

"Мы одними из первых прибыли на место происшествия и присоединились к спасательной операции. Вместе со всеми специальными службами пытались спасти людей из-под завалов", - сообщил он.

Кроме того, после атаки экипажи патрульных совершили обход поврежденных домовладений, чтобы выявить нуждающихся в помощи граждан. Также была обеспечена охрана места происшествия.

"Берегите себя и находитесь в укрытиях при сигнале воздушной тревоги", - призвал украинцев Белошицкий.

Что известно по состоянию на вечер

По информации Донецкой областной прокуратуры, из-под завалов разрушенной гостиницы достали тело гражданина Британии. Он погиб при атаке РФ. Также ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

"Напомним, 24 августа 2024 года, в 22:35, российские войска ударили по городу, вероятно, ракетой "Искандер-М". На территории разрушенного отеля получили телесные повреждения 4 журналистов иностранного медиа 38, 40, 41 и 46 лет. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела", - сообщили в прокуратуре.

Кроме четырех мужчин травмы получили две женщины 32 и 34 лет. На момент вражеской атаки они находились в своих домах.

Отметим, что Reuters сообщало о шести журналистах своего агентства, которые находились в гостинице в городе Краматорск, куда ударила Россия. Один из работников считается без вести пропавшим. В связи с этим предполагают, что погибшим лицом может быть именно журналист.

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