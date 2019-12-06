Полиция переквалифицировала производство после смерти волонтера в Бахмуте

Полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Отмечается, что производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

В рамках расследования полицейские провели осмотр места происшествия, обход домов, расположенных вблизи места преступления. Оперативники и следователи установили и отработали видео с камер наблюдения, которое приобщено к материалам уголовного производства.

Назначен комплекс судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности второго несовершеннолетнего, 2002 года рождения, который в момент совершения преступления находился рядом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте напали на 36-летнего волонтера и активиста Артема Мирошниченко. Волонтер был госпитализирован в тяжелом состоянии и находился в коме. Также было известно, что полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых в избиении Мирошниченко.

Волонтер умер в больнице 6 декабря. Все время Мирошниченко находился в коме.