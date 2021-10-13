Полиция переходит на усиленный режим: на улицы выйдут кинологи и взрывотехники

Полиция завтра, 14 октября, перейдет на усиленный режим несения службы. Завтра в Украине планируется проведение массовых мероприятий ко Дню защитника и защитниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Завтра экипажи патрульной полиции будут усиленно патрулировать улицы, а к обеспечению публичной безопасности привлекут группы быстрого реагирования, полицию диалога, кинологов и взрывотехников. Для надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах были переведены в усиленный режим.

На усиленный режим переходит и весь личный состав столичной полиции, поскольку завтра в Киеве также будут проходить массовые мероприятия.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - сказал начальник полиции Киева Иван Выговский.