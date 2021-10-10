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Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов

Автор: Анна Полисученко

Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов. Стычка произошла вблизи района Аваран на юго-западе страны, в провинции Белуджистан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Пограничные войска парамилитарных войск "заметили перемещения и привлечения террористов ... Во время интенсивного обмена огнем погибли четверо террористов", - говорится в сообщении патрульного.

Силы безопасности также изъяли оружие и боеприпасы во время операции.

Пакистанские военные и спецслужбы усилили преследования боевиков в результате новой волны террористических нападений на силы безопасности в стране.

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Пакистан