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Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов

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Пакистан, Воскресенье 10 октября 2021 05:03
Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов Фото: полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Полиция Пакистана ликвидировала четырех террористов. Стычка произошла вблизи района Аваран на юго-западе страны, в провинции Белуджистан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Пограничные войска парамилитарных войск "заметили перемещения и привлечения террористов ... Во время интенсивного обмена огнем погибли четверо террористов", - говорится в сообщении патрульного.

Силы безопасности также изъяли оружие и боеприпасы во время операции.

Пакистанские военные и спецслужбы усилили преследования боевиков в результате новой волны террористических нападений на силы безопасности в стране.

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