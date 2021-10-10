Поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів
Фото: поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів (Getty Images)
Поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів. Сутичка сталася поблизу району Аваран на південному заході країни, в провінції Белуджистан.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Прикордонні війська парамілітарних військ "помітили переміщення і залучення терористів ... Під час інтенсивного обміну вогнем загинули четверо терористів", - йдеться в повідомленні патрульного.
Сили безпеки також вилучили зброю та боєприпаси під час операції.
Пакистанські військові і спецслужби посилили переслідування бойовиків в результаті нової хвилі терористичних нападів на сили безпеки в країні.