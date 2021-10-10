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Поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів

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Пакистан, Неділя 10 жовтня 2021 05:03
Поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів Фото: поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Поліція Пакистану ліквідувала чотирьох терористів. Сутичка сталася поблизу району Аваран на південному заході країни, в провінції Белуджистан.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Прикордонні війська парамілітарних військ "помітили переміщення і залучення терористів ... Під час інтенсивного обміну вогнем загинули четверо терористів", - йдеться в повідомленні патрульного.

Сили безпеки також вилучили зброю та боєприпаси під час операції.

Пакистанські військові і спецслужби посилили переслідування бойовиків в результаті нової хвилі терористичних нападів на сили безпеки в країні.

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