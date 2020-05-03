Полиция открыла производство из-за нападения на журналиста в Харькове

Следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл уголовное производство по факту нападения на журналиста Никиту Кныша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления и причастные к нему лица.

Отмечается, что 1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие.

По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Полицейские провели осмотр места, опросили свидетелей, изъяли записи с камер наблюдения. На прилегающей территории правоохранители обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Журналист с ушибами тела и лица обратился за медицинской помощью в больницу.

Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что в Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию за нарушение карантина.

Напомним, 29 апреля во время акции протеста против ограничений во время карантина под зданием Кабинета министров правоохранители осуществили нападение на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова.