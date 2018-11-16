Поліція відкрила провадження за фактом нападу на голову ВККС

Фото: Сергій Козььяков (vkksu.gov.ua)

Правоохоронці розшукують зловмисників, які здійснили напад

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, справу порушили за статтею 346 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Наразі правоохоронці розшукують зловмисників.

Нагадаємо, напад стався сьогодні на бульварі Тараса Шевченка. До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілому на місці надали медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що нападників було двоє: один плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього вони зникли.

Нагадаємо, в Києві в вересні біля власного будинку було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука. Він пов'язує напад з професійною діяльністю, про що свідчать погрози розправитися з суддею.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Полтаві в центрі невідомі побили суддю Ларису Гольнік. На подружжя напали в центрі міста, коли вони йшли з Жовтневого районного суду, де працює Гольнік.