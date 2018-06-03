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Полиция открыла производство по факту кражи в квартире Вышинского

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 23:15
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Сообщение о краже в квартире находящегося под следствием главреда "РИА Новости Украина" поступило в полицию около 17:00

Полиция Киева открыла производство по факту кражи в квартире главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению", - рассказали правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что неизвестные ограбили квартиру руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

По словам адвоката, "в квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно, пропали документы и ценные вещи".

 

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Теги публикации: СМИ, полиция, ограбление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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