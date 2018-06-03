Поліція відкрила провадження за фактом крадіжки в квартирі Вишинського

Повідомлення про пограбування квартири головреда "РИА Новости Украина", який перебуває під слідством, надійшло в поліцію близько 17:00

Поліція Києва відкрила провадження за фактом крадіжки в квартирі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.

"Близько 17:00 в поліцію надійшло повідомлення. Зараз поліція проводить всі необхідні слідчі та розшукові дії щодо встановлення осіб, причетних до цього правопорушення", - розповіли правоохоронці.

За зазначеним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що невідомі пограбували квартиру керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

За словами адвоката, "у квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо, зникли документи і цінні речі".