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Полиция открыла дело из-за нарушения карантина в Одессе на День города

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители расследуют нарушение карантина в Одессе на День города. Организаторов праздников могут оштрафовать в размере 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании представители правоохранительных органов проинформировали Владимира Зеленского об открытии уголовного производства из-за нарушения карантина в Одессе.

"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм", - доложили президенту.

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Организаторов праздников могут оштрафовать в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением числа больных коронавирусом или смертностью.

Напомним, после Дня города в Одессе глава Министерства охраны Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавируса в городе.

"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Кроме того, по последним данным, в Одесской области выявили 205 новых случаев коронавируса.

Отметим, что ученые спрогнозировали развитие эпидемии коронавируса в Украине.

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