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Полиция открыла дело по факту стрельбы в Бердянске

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 12:07
Фото: место происшествия (zp.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (zp.npu.gov.ua)

Стрельба произошла 31 октября на проспекте Труда в Бердянске

По факту стрельбы в Бердянске (Запорожская область) открыто уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщается, вчера, 31 октября 2018 года, после 21 часа возле ломбарда по проспекту Труда в Бердянске произошла стрельба. Правоохранители установили, что между гражданином 1981 года рождения и двумя мужчинами 1975 и 1987 годов рождения возник конфликт, который перерос в драку, а затем один из мужчин произвел несколько выстрелов.

"Благодаря помощи неравнодушных граждан правонарушитель был задержан. На месте происшествия изъят пистолет, происхождение которого сейчас устанавливается. Двоих пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное ранения по признакам ч. 2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Бердянска вечером 31 октября произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Добавим, также сообщалось, что вчера в Славянске (Донецкая область) неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по группе лиц, в результате чего пострадали пять человек.

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