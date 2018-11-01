Поліція відкрила справу за фактом стрілянини у Бердянську

Фото: місце події (zp.npu.gov.ua)

Стрілянина сталася 31 жовтня проспекту Праці у Бердянську

За фактом стрілянини у Бердянську (Запорізька область) відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як повідомляється, вчора, 31 жовтня 2018 року, після 21 години біля ломбарду по проспекту Праці у Бердянську сталася стрілянина. Правоохоронці встановили, що між громадянином 1981 року народження та двома чоловіками 1975 та 1987 років народження виник конфлікт, який переріс у бійку, а згодом один із чоловіків здійснив декілька пострілів.

"Завдяки допомозі небайдужих громадян правопорушника було затримано. На місці події вилучено пістолет, походження якого наразі встановлюється. Двох постраждалих доставлено до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне поранення за ознаками ч. 2 ст. 15 та ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Бердянська ввечері 31 жовтня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві особи.

Додамо, також повідомлялося, що вчора біля Слов'янська (Донецька область) невідомі відкрили вогонь з вогнепальної зброї по групі осіб, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.