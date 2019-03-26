Поліція відкрила справу за фактом нападу на поліцейських у Запорізькій області

Фото: наслідки після вибуху гранати (zp.npu.gov.ua)

Невідомий кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик

Поліція відкрила справу через те, що у місті Пологи у Запорізькій області чоловік кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Поліція відкрила справу за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу.

"Санкція статті передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна раніше писало, що 26 березня у місті Пологи у Запорізькій області невідомий кинув гранату у поліцейських, які прибули на виклик. До поліції надійшов анонімний дзвінок, після чого поліцейські виїхали на виклик.

"Внаслідок вибуху було травмовано двох працівників ГРПП 1987 та 1985 років народження, та зловмисника, який застосував гранату, 1989 року народження", - йдеться у повідомленні.

До цього у неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.