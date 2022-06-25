Полиция открыла более 800 дел за поддержку оккупантов, среди фигурантов есть экс-чиновники
Правоохранители открыли с начала войны 830 уголовных дел из-за коллаборационной деятельности. Среди фигурантов есть бывшие должностные лица и силовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко в интервью изданию "Новое время".
"830 уголовных производств открыто по статье о коллаборационной деятельности. 1355 человек за коллаборанство уже получили подозрения на сегодня. И в суд мы успели направить 55 таких уголовных производств", - сказал Клименко.
По его словам, в основном коллаборантами являются люди, которые открыто поддерживают оккупантов и оправдывают деятельность России. Среди них есть экс-чиновники и правоохранители.
"Есть такие люди, которые откровенно симпатизировали Российской Федерации, ждали "русский мир". Это связано было и с пропагандой, которую навязывали много лет российские средства массовой информации, да и некоторые политические партии, которые функционировали на территории нашего государства", - пояснил глава полиции.
Напомним, что мэру-коллаборанту города Южное огласили приговор, он получил два года условного срока.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.