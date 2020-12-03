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Полиция может ограничить вход на Софиевскую площадь на новогодние праздники

Автор: Лера Полищук, Владислав Красинский, Олег Черныш

В Украине могут ввести локдаун на новогодние праздники. Для того чтобы не допустить массовые скопления людей на новогодние праздники, столичные правоохранители могут ограничить вход на Софиевскую площадь, где будет находиться новогодняя елка.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", - заявил он.

Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции предусмотрено административная и даже уголовная ответственность.

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"Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы пытаемся, в первую очередь, их здоровье сохранить", - добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут со 100% вероятностью. Однако власти продолжают обсуждение, когда именно это будет сделано - в декабре или со 2 января.

Добавим, что правительство сообщит о введении новых ограничениях за семь дней до того, как они вступят в силу.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, локдаун в Украине могут ввести с 2 по 23 января, однако речь не идет о тотальном локдауне.

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Новости Украины КиевполицияАндрей Крищенконовогодние праздники