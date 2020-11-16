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Полиция в Одессе начала расследование против членов ТИК, которые уклоняются от обязанностей

Одесса, Понедельник 16 ноября 2020 00:37
Полиция в Одессе начала расследование против членов ТИК, которые уклоняются от обязанностей
Фото: полицейская (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция в Одессе начала расследование по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей. Заявление об этом написало доверенное лицо одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Заявитель сообщил, что члены городской ТИК уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст.157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму и др.) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе прошел второй тур выборов мэра. По предварительным данным, лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов.

Ранее стало известно, сколько политические партии потратили на рекламу в Facebook перед вторым туром местных выборов.

Как писало РБК-Украина, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

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