Объявлено подозрение лицам, которые повредили городскую электричку и бросали камни в людей

Фото: изъятые предметы (npu.gov.ua)

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы

Трем злоумышленникам, которые остановили и повредили городскую электричку в июле 2018 года, объявлено о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.

Как отмечается, фигурантов сотрудники полиции совместно с сотрудниками прокуратуры и при содействии оперативного подразделения военизированной охраны Юго-Западной железной дороги провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли балаклавы, перчатки, баллончики с краской и газом и детали электропоездов. Установленных лиц доставили в управление полиции.

Происшествие случилось в июле в Подольском районе Киева.

Группа лиц в балаклавах и масках останавливали электропоезда, били стекла, разрисовывали вагоны, бросали камни в людей.

Фото: задержание (npu.gov.ua)

"В результате расследования было установлено группу лиц, которые совершили правонарушения. Установлено пять человек, троим - сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Трем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам за содеянное грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе неизвестные напали на инкассаторов. В результате, ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро. Их госпитализировали. Нападавшие, похитив большую сумму, скрылись на автомобиле.