Оголошено підозру особам, які пошкодили міську електричку та кидали каміння у людей

Фото: вилучені предмети (npu.gov.ua)

Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі

Трьом зловмисникам, які зупинили та пошкодили міську електричку у липні 2018 року, оголошено про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції.

Як зазначається, фігурантів працівники поліції спільно зі співробітниками прокуратури та за сприянння оперативного підрозділу воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили балаклави, перчатки, балончики з фарбою та газом і деталі електропотягів. Встановлених осіб доставили до управління поліції.

Подія трапилася у липні у Подільському районі Києва.

Група осіб у балаклавах та масках зупиняли електропотяги, били скло, розмальовували вагони, кидали каміння у людей.

Фото: затримання (npu.gov.ua)

"У результаті розслідування було встановлено групу осіб, які скоїли правопорушення. Встановлено п’ять осіб, трьом - повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Трьом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам за скоєне загрожує до семи років позбавлення волі.

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