Поліція обшукує київський метрополітен та підрозділи КМДА

"Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця обшуків у КМДА 13 грудня (t.me/mvs_ukraine)

Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

Нагадаємо, перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - це вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.