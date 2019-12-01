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Полиция не обнаружила террористических мотивов у подозреваемого в нападении в Гааге

Новости » Общество     01.12.2019 - 17:30
Полиция не обнаружила террористических мотивов у подозреваемого в нападении в Гааге
Фото: инцидент с ножом в Гааге (GettyImages)

Вчера полицейские задержали мужчину, который вероятно причастен к нападению

Полиция Гааги не обнаружила террористических мотивов у 35-летнего мужчины, задержанного по подозрению в нападении с ножом в центре города. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 1 декабря на странице правоохранительных органов в Twitter.

"На данный момент не обнаружено террористического мотива" - говорится в сообщении.

Напомним, в результате нападения неизвестного с ножом на торговой улице в Гааге, Гроте Марктсраат, ранены трое человек. Полиция Гааги сообщила вскоре после инцидента, что они ищут напавшего мудчину. Ему примерно 45-50 лет, одет был в белый головной убор и серый спортивный костюм.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что в результате инцидента в магазине Hudson's Bay, расположенном на главной торговой улице Гааги, ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными.

30 ноября стало известно, что в Гааге полиция задержала мужчину, который вероятно причастен к нападению. Сообщалось, что задержанный - 35-летний мужчина, у которого нет прописки и постоянного места жительства.

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