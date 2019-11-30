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В Гааге задержали мужчину по делу о нападении с ножом

Новости » Общество     30.11.2019 - 19:55
В Гааге задержали мужчину по делу о нападении с ножом
Фото: инцидент с ножом в Гааге (GettyImages)

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину, у которого нет прописки и постоянного места жительства

В Гааге полиция задержала мужчину, который вероятно причастен к нападению в центре города 29 ноября. Об этом полиция сообщила в своем Twitter.

Сообщается, что задержанный - 35-летний мужчина, у которого нет прописки и постоянного места жительства.

Телеканал Ruptfly опубликовал видеозапись задержания.

Добавим, ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообищал, что в результате инцидента в магазине Hudson's Bay, расположенном на главной торговой улице Гааги, ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными.

Напомним, В результате нападения неизвестного с ножом на торговой улице в Гааге, Гроте Марктсраат, ранены трое человек. Полиция Гааги сообщила вскоре после инцидента, что они ищут напавшего мудчину. Ему примерно 45-50 лет, одет был в белый головной убор и серый спортивный костюм.

Кроме того, ранее несколькими часами ранее на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Британские правоохранители квалифицировали нападение на людей как террористический акт. В лондонской полиции заявили, что нападающий, в которого стреляли силовики на Лондонском мосту, умер. На террориста был надет муляж взрывного устройства.

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