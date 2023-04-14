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Поліція Норвегії розповіла, як саме шпигували 15 висланих дипломатів РФ

Фото: Поліція Норвегії розповіла, як саме шпигували 15 висланих дипломатів РФв (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські дипломати у Норвегії намагались займатись радіорозвідкою в країні. Саме через це їх вирішили оголосити персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву норвезької поліції безпеки, яку приводить The Guardian.

"Російські дипломати, вислані Норвегією цього тижня, намагалися вербувати нові джерела інформації, вести так звану радіорозвідку та купувати передові технології", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Норвегії знаменує найбільшу в історії висилку російських дипломатів.

Росія заявила, що "відреагує" на висилку своїх дипломатів-шпигунів.

Вчора Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилаються з країни через шпигунство.

Також уряд Норвегії на початку квітня оголосив новий пакет санкцій проти РФ, які стосувалися заборони експорту товарів подвійного значення.

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