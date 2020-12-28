Полиция Нэшвилла считает организатором взрыва погибшего местного электрика

Фото: последствия взрыва в Нэшвилле (bostonherald.com)

Полиция города Нэшвилл (штат Теннесси США) назвала имя предполагаемого организатора взрыва фургона - это местный житель Энтони Куинн Уорнер. Он погиб при взрыве, его мотивы неизвестны.

Об этом сообщает The Associated Press.

Связь с Уорнером удалось установить после проведения ДНК-теста останков, обнаруженных на месте взрыва.

Полиция отмечает, что нет свидетельств причастности к преступлению других лиц. По открытым данным известно, что 63-летний Энтони Куинн Уорнер работал электриком.

Напомним, в пятницу утром, 25 декабря, в Нэшвилле произошел взрыв автомобиля в центре города.

За 15 минут до этого из динамиков фургона начался отсчет времени до взрыва. После этого из динамиков сообщили: "Если вы слышите это, немедленно эвакуируйтесь". После трех предупреждений фургон взорвался. Пострадали три человека. Повреждения получили около 40 зданий. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.

Американские правоохранители обнаружили человеческие останки на месте взрыва автомобиля.