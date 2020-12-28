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Поліція Нешвілла вважає організатором вибуху загиблого місцевого електрика

Нешвілл, Понеділок 28 грудня 2020 01:41
Поліція Нешвілла вважає організатором вибуху загиблого місцевого електрика
Фото: наслідки вибуху в Нешвіллі (bostonherald.com)
Автор: Артур Родивилов

Поліція міста Нешвілл (штат Теннессі, США) назвала ім'я імовірного організатора вибуху фургона - це місцевий житель Ентоні Куїнн Уорнер. Він загинув під час вибуху, його мотиви невідомі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зв'язок з Уорнером вдалося встановити після проведення ДНК-тесту останків, виявлених на місці вибуху.

Поліція зазначає, що немає свідчень причетності до злочину інших осіб. За відкритими даними відомо, що 63-річний Ентоні Куїнн Уорнер працював електриком.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі стався вибух автомобіля в центрі міста.

За 15 хвилин до цього з динаміків фургона почався відлік часу до вибуху. Після цього з динаміків повідомили: "Якщо ви чуєте це, негайно евакуйовуйтесь". Після трьох попереджень фургон вибухнув. Постраждали три людини. Пошкодження отримали близько 40 будівель. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.

Американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля.

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