Полиция назвала причину нападения на школу в Пекине

Фото: нападение на школу в Китае (twitter.com lailp)

Напавший на детей в начальной школе Пекина был техническим сотрудником

Полиция полагает, что напавший на детей в начальной школе Пекина решил выместить на них злость после того, как ему не продлили рабочий контракт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

Сообщается, что напавший на детей в начальной школе Пекина был техническим сотрудником. Им оказался 49-летний мужчина по фамилии Цзя, уроженец провинции Хэйлунцзян. По последним данным, он напал на детей с молотком.

Напомним, 8 января в Пекине (Китай) мужчина напал на учеников одной из начальных школ, в результате чего были ранены 20 детей.

Отметим, ранее в китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу, в результате чего 7 учеников погибли, еще 12 получили ранения.

РБК-Украина писало, что во Флориде (США) правоохранительные органы задержали двоих подростков, которые заявили о намерении совершить нападение на школы.

Также сообщалось, что в Швеции 21-летний парень с мечом напал на школу.

Отметим, в апреле в Германии неизвестный напал с ножом на сотрудников булочной. Инцидент произошел в городе Фулда около 4:20 по местному времени. Булочная еще была закрыта. По предварительным данным среди пострадавших сотрудники пекарни и водитель доставки. Нападавший оказывал сопротивление правоохранителям. В результате офицеры смертельно ранили его.