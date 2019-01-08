Поліція назвала причину нападу на школу в Пекіні

Фото: напад на школу в Китаї (twitter.com lailp)

Нападник на дітей у початковій школі Пекіна був технічним працівником

Поліція вважає, що нападник на дітей у початковій школі Пекіна вирішив зігнати на них злість після того, як йому не продовжили робочий контракт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.

Повідомляється, що нападник на дітей у початковій школі Пекіна був технічним працівником. Ним виявився 49-річний чоловік на прізвище Цзя, уродженець провінції Хейлунцзян. За останніми даними, він напав на дітей з молотком.

Нагадаємо, 8 січня в Пекіні (Китай) чоловік напав на учнів однієї з початкових шкіл, в результаті чого були поранені 20 дітей.

Відзначимо, раніше в китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу, в результаті чого 7 учнів загинули, ще 12 отримали поранення.

РБК-Україна писало, що у Флориді (США) правоохоронні органи затримали двох підлітків, які заявили про намір вчинити напад на школи.

Також повідомлялося, що в Швеції 21-річний хлопець з мечем напав на школу.

Зазначимо, у квітні у Німеччині невідомий напав з ножем на співробітників булочної. Інцидент стався в місті Фулда близько 4:20 за місцевим часом. Булочна ще була закрита. За попередніми даними, серед постраждалих працівники пекарні і водій доставки. Нападник чинив опір правоохоронцям. В результаті офіцери смертельно поранили його.