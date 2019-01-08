ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція назвала причину нападу на школу в Пекіні

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 18:11
Поліція назвала причину нападу на школу в Пекіні
Фото: напад на школу в Китаї (twitter.com lailp)

Нападник на дітей у початковій школі Пекіна був технічним працівником

Поліція вважає, що нападник на дітей у початковій школі Пекіна вирішив зігнати на них злість після того, як йому не продовжили робочий контракт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.

Повідомляється, що нападник на дітей у початковій школі Пекіна був технічним працівником. Ним виявився 49-річний чоловік на прізвище Цзя, уродженець провінції Хейлунцзян. За останніми даними, він напав на дітей з молотком.

Нагадаємо, 8 січня в Пекіні (Китай) чоловік напав на учнів однієї з початкових шкіл, в результаті чого були поранені 20 дітей.

Відзначимо, раніше в китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу, в результаті чого 7 учнів загинули, ще 12 отримали поранення.

РБК-Україна писало, що у Флориді (США) правоохоронні органи затримали двох підлітків, які заявили про намір вчинити напад на школи.

Також повідомлялося, що в Швеції 21-річний хлопець з мечем напав на школу.

Зазначимо, у квітні у Німеччині невідомий напав з ножем на співробітників булочної. Інцидент стався в місті Фулда близько 4:20 за місцевим часом. Булочна ще була закрита. За попередніми даними, серед постраждалих працівники пекарні і водій доставки. Нападник чинив опір правоохоронцям. В результаті офіцери смертельно поранили його.

У Києві судитимуть бухгалтера поліції, яка віддала невідомим 2,2 млн гривень У Німеччині напали на депутата Бундестагу
Новини України полицияПекиншколадетинапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся