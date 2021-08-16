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Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога

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Кривой Рог, Понедельник 16 августа 2021 10:26
Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога Фото: мэр Кривого Рога Константин Павлов (facebook.com/Konstantin Pavlov)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его могли довести до самоубийства.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

На вопрос журналиста о том, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Отметим, следствие рассматривает три версии смерти политика:

  • самоубийство,
  • убийство,
  • неосторожное обращение с оружием.

Напомним, РБК-Украина собрало всю информацию по делу смерти мэра Кривого Рога.

Отметим, мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме.

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