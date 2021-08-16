Поліція назвала ще одну версію смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його могли довести до самогубства.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію .

На питання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. По вилученню зброї призначена комплексна експертиза", - повідомив він.

Зазначимо, слідство розглядає три версії смерті політика: