Поліція назвала ще одну версію смерті мера Кривого Рогу
Фото: мер Кривого Рогу Костянтин Павлов (facebook.com/Konstantin Pavlov)
Поліція назвала ще одну версію смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його могли довести до самогубства.
Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
На питання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".
"Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. По вилученню зброї призначена комплексна експертиза", - повідомив він.
Зазначимо, слідство розглядає три версії смерті політика:
- самогубство,
- вбивство,
- необережне поводження зі зброєю.