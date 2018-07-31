Полиция нашла автомобиль, на котором скрылся стрелявший в участника АТО в Бердянске

Предполагаемый убийца участника АТО в Бердянске скрылся на бордовой "Таврии"

Полиция обнаружила в Бердянске Запорожской области автомобиль, на котором скрылся предполагаемый убийца участника антитеррористической операции (АТО) с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Об этом сообщили в патрульной полиции Бердянска, передает "Про Бердянск".

Отмечается, что автомобиль марки "Таврия" бордового цвета обнаружили за несколько кварталов места стрельбы. В салоне машины не было ни водителя, ни пассажиров. Полиция продолжает розыск злоумышленника.

Правоохранители подозревают, что машина может быть заминирована. Территория вогруг автомобиля оцеплена.

По информации бердянского сайта 06153.com.ua, именно такой автомобиль с регистрационным номером АР8673 видели свиделели преступления. На заднем стекле машины остались следы пуль.

Напомним, Национальная полиция устанавливает обстоятельства убийства в Бердянске общественного активиста, участника АТО, которое произошло во вторник, 31 июля. Около 12:30 по улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученной травмы потерпевший скончался. Впоследствии выяснилось, что убитым в Бердянске оказался, боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко с позывным "Сармат".

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства участника Олешко. На территории Запорожской и Донецкой областей злоумышленника введен оперативный план "Сирена".