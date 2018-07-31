Поліція знайшла автомобіль, на якому втікав стрылок в учасника АТО у Бердянську

Імовірний вбивця учасника АТО у Бердянську втікав на бордовій "Таврії"

Поліція виявила у Бердянську Запорізької області автомобіль, на якому втік ймовірний убивця учасника антитерористичної операції (АТО) за позивним "Сармат" Віталія Олешка. Про це повідомили у патрульній поліції Бердянська, передає "Про Бердянськ".

Зазначається, що автомобіль марки "Таврія" бордового кольору виявили за кілька кварталів місця стрілянини. У салоні машини не було ні водія, ні пасажирів. Поліція продовжує розшук зловмисника.

Правоохоронці підозрюють, що машина може бути замінована. Територія вогруг автомобіля оточена.

За інформацією бердянського сайту 06153.com.ua, саме такий автомобіль з реєстраційним номером АР8673 бачили свіделелі злочину. На задньому склі машини залишилися сліди куль.

Нагадаємо, Національна поліція встановлює обставини вбивства у Бердянську громадського активіста, учасника АТО, яке сталось у вівторок, 31 липня. Близько 12:30 по вулиці Східній невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманої травми потерпілий помер. Згодом з'ясувалось, що вбитим у Бердянську виявився, боєць батальйону "Донбас" Віталій Олешко з позивним "Сармат".

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства учасника Олешка. На території Запорізької і Донецької областей зловмисника введено оперативний план "Сирена".