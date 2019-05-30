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Полиция начала расследование по факту штурма Львовского горсовета


Полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства во Львовском городском совете 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

В настоящее время проводится досудебное следствие по факту взлома замка на двери здания горсовета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование. На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Напомним, во Львове 29 мая протестующие выломали дверь в ратушу, в здании которой находится городской совет. К протестующим, которые ворвались внутрь ратуши, вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. Однако протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые вчера во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

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