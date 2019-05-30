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Полиция начала расследование по факту штурма Львовского горсовета

Новости » Общество    30.05.2019 - 13:46
Полиция начала расследование по факту штурма Львовского горсовета
Фото: драка в горсовете Львова (city-adm.lviv.ua)

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство"

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства во Львовском городском совете 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

В настоящее время проводится досудебное следствие по факту взлома замка на двери здания горсовета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование. На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Напомним, во Львове 29 мая протестующие выломали дверь в ратушу, в здании которой находится городской совет. К протестующим, которые ворвались внутрь ратуши, вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. Однако протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые вчера во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

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