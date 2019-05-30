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Поліція почала розслідування за фактом штурму Львівської міськради

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 13:46
Поліція почала розслідування за фактом штурму Львівської міськради
Фото: бійка у міськраді Львова (city-adm.lviv.ua)

Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство"

Поліція почала кримінальне провадження за фактом хуліганства у Львівській міській раді 29 травня. Про це повідомляє прес-служба поліції у Львівській області.

В даний час проводиться досудове слідство за фактом злому замка на двері будівлі міськради.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Проводиться досудове розслідування. На площі Ринок біля Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку.

Нагадаємо, у Львові 29 травня протестувальники виламали двері в ратушу, в приміщенні якої знаходиться міська рада. До протестувальників, які увірвалися всередину ратуші, вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Однак протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Почалася штовханина і бійка.

У міськраді зазначили, що штурмували будівлю ті ж люди, які вчора під час засідання виконавчого комітету облили фарбою чиновників.

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