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Полиция и медики начали дежурство на въездах в Радомышль

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 17:40
Полиция и медики начали дежурство на въездах в Радомышль
Фото: медики и полиция на въезде в Радомышле (facebook.com/mvs.gov.ua)

На въездах в город проводят температурный скрининг

Из-за ситуации с коронавирусом в Радомышле Житомирской области полиция и медики начали дежурство на въездах и выездах. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что с утра 18 марта на въездах и выездах из Радомышля организована работа совместных постов полицейских и медработников. Кроме того, наряды правоохранителей обеспечивают правопорядок возле мест обсервации в самом городе.

"В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются на транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Фото: медики и полиция на въезде в Радомышле (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, именно в Радомышле был зафиксирован первый летальный случай в результате заболевания коронавирусом. Умерла пожилая женщина, которая недавно вернулась из Польши и слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

Ранее также стало известно, что в Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали девять человек. Кроме того, местные СМИ сообщили о смерти 56-летней женщины в инфекционной больнице. На данный момент медики выясняют, был ли у нее коронавирус.

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