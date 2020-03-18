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Поліція і медики розпочали чергування на в'їздах до Радомишля

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 17:40
Поліція і медики розпочали чергування на в'їздах до Радомишля
Фото: медики і поліція на в'їзді в Радомишлі (facebook.com/mvs.gov.ua)

На в'їздах в місто проводять температурний скринінг

Через ситуацію з коронавірусом в Радомишлі Житомирської області поліція і медики розпочали чергування на в'їздах і виїздах. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що з ранку 18 березня на в'їздах і виїздах з Радомишля організована робота спільних постів поліцейських і медпрацівників. Крім того, наряди правоохоронців забезпечують правопорядок біля місць обсервації у самому місті.

"У свою чергу, медики вимірюють температуру тіла людей, які пересуваються транспортними засобами", - йдеться в повідомленні.

Фото: медики і поліція на в'їзді в Радомишлі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, саме в Радомишлі було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок захворювання на коронавірус. Померла літня жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі і занадто пізно звернулася за медичною допомогою.

Раніше також стало відомо, що в Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус шпиталізували дев'ятеро людей. Крім того, місцеві ЗМІ повідомили про смерть 56-річної жінки в інфекційній лікарні. На даний момент медики з'ясовують, чи був у неї коронавірус.

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