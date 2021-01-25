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Полиция Киева усилила меры из-за протестов в правительственном квартале

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в понедельник, 25 января, запланированы акции протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале. Полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В связи с проведением акций возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в полиции.

В полиции призвали организаторов протестов соблюдать нормы карантина и не нарушать общественный порядок.

Напомним, на прошлой неделе в Черновицкой области прошли "тарифные" протесты, в ходе которых протестующие перекрывали дороги.

Также "тарифные" протесты проходили и в Полтаве. Здесь демонстранты также перекрыли движение по трассе Киев-Харьков.

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