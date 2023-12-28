Попередньо встановлено, що причиною деформації стін стала виїмка ґрунту під будівлею. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Прокуратура зазначає, що Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної адміністрації уклало договори для проведення капітального ремонту найпростіших укриттів у дитсадку на суму понад 1,5 млн гривень. Чиновниками та підрядником було підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору.

Водночас роботи не були виконані, а самому об’єкту будівництва заподіяно пошкоджень.

Сьогодні під час виконання робіт сталось просідання фасаду будівлі дитсадка. Можливою передумовою цього могли послужити прорахунки.

Правоохоронці розпочали невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про призначення будівельно-технічної експертизи. У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що підрядник є переможцем ще двох аналогічних процедур публічних закупівель, оплати проведено у повному обсязі.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та ч. 4 ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.

Фото: поліція Києва розпочала розслідування через аварію у дитсадку (facebook.com/pgo.gov.ua)

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні КМВА повідомила, що у Шевченківському районі Києва сталася аварія у дитячому садку. Там просіла частина стіни будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомила місцева влада, у цьому дитячому садочку будувалося укриття.