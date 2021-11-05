Полиция Киева расследует противодействие строительству на Никольской Слободке

Как отмечает издание, группа лиц оказывает противодействие законной хозяйственной деятельности ООО "Новая Слободка" путем противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, захвата земельного и находящихся на ней объектов строительства, а также путем незаконного прекращения и ограничение деятельности на этих объектах и ограничения доступа.

Все лица, активно препятствовавшие владельцу участка (ООО "Новая Слободка") в течение последних трех месяцев пользоваться своей частной собственностью были установлены и идентифицированы представителями полиции.

Таким образом, по совокупности собранных доказательств и материалов правоохранительными органами уже зарегистрировано соответствующее уголовное производство, сведения о котором внесены в ЕРДР.

В настоящее время все факты противоправной деятельности организованной группы злоумышленников, как исполнителей, так и их организаторов и подстрекателей, в количестве более 15 человек, которыми уже официально нанесен владельцу материальный ущерб на сумму 32 млн грн, будут расследоваться в рамках этого уголовного производства.

Группа лиц оказывает противодействие законной хозяйственной деятельности ООО "Новая Слободка" путем противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, захват земельного участка и находящихся на ней объектов строительства, а также путем незаконного прекращения и ограничения деятельности на этих объектах и ограничения доступа.

Уголовное дело открыто именно по части 2 статьи 206, санкция которой предусматривает, что противодействие законной хозяйственной деятельности по сговору группой лиц, соединенное с повреждением имущества наказывается штрафом, который на сегодня составляет от 255 до 425 тыс. грн, ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до шести лет соответственно.

