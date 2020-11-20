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Полиция Киева не нашла взрывчатку в ЦУМ

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители завершили проверку торгового центра ЦУМ в Киеве. Взрывоопасных предметов на его территории не обнаружили.

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Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Шевченковского управления полиции Киева.

Так, информация о минировании не подтвердилась. Сейчас следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня днем правоохранители получили анонимное сообщение о минировании ЦУМ в Киеве. Из здания эвакуировали всех присутствующих.

Также РБК-Украина писало, что в начале недели в Киеве проверяли сообщение о минировании КГГА. Из здания пришлось эвакуировать более тысячи человек.

Кроме того, в Киеве задержали американца за ложное сообщение о минировании ГБР. Иностранцу теперь грозит до 6 лет за решеткой.

Кроме того, вчера проверяли сообщение о минировании сервисного центра МВД в Харькове. На время проверки из здания пришлось всех эвакуировать.

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Новости Украины КиевминированиеЦУМ