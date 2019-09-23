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Полиция Казахстана заявила о 100 задержанных участников протестов

Новости » Общество    23.09.2019 - 16:04
Полиция Казахстана заявила о 100 задержанных участников протестов
Фото: задержание на митинге (svoboda.org)

15 задержанных были привлечены к административной ответственности

Полиция Казахстана задержала около 100 участников антиправительственных митингов, которые состоялись в различных городах республики на выходных. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает "Радио свобода".

По словам главы МВД Казахстана Эрлана Тургумбаева, несанкционированные акции протеста проходили в семи-восьми городах. При этом, в каких именно городах проходили митинги, кроме Алматы и Нур-Султане, он не уточнил.

"В этот день в органы внутренних дел было доставлено около 100 человек. Из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 к административному аресту, 6 - к админштрафу. С остальными гражданами проведена профилактическая работа, и они все были отпущены", - сообщил глава МВД Казахстана.

Сообщается, что организатором митингов выступило запрещенное движение "Демократический выбор Казахстана", глава которого Мухтар Аблязов подозревается в хищении около 5 млрд долларов. Он проживает на территории Франции, а его выдачи добиваются Казахстан, Россия и Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице Грузии Тбилиси 20 сентября прошла антиправительственная акция протеста. Участники митинга выступали против президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также против утверждения Георгия Гахария в качестве премьер-министра страны.

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